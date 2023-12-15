***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 18:49
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklıklarımızdan Tenera Enerji Ticaret A.Ş.'nin ("Tenera") ödenmiş sermayesinin 21.000.000 TL'den 34.000.000 TL'ye artırılması işlemi bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirketimiz alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226228
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0459
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,2327
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.897,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.896,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.889,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0010
|29,0076
|% 0,16
|
|Euro
|31,6696
|31,6884
|% -0,73
|
|Sterlin
|36,6855
|36,8695
|% -0,49
|
|Frank
|33,2892
|33,4897
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7069
|7,7456
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,03
|24,05
|% 0,66
|
|Platin
|948,82
|950,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,04
|1.183,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,28
|76,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,20
|2.035,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
-
17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem