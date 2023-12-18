***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022 ,06.10.2022, 28.10.2022, 09.10.2023, 01.11.2023, 24.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önceki özel durum açıklamalarımıza konu olan %100 bağlı ortaklığımız Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("MBD") biyokütle santrali sahasında 1,8 MW kurulu güçte kurulacak yardımcı kaynak güneş enerjisi santralinin ("GES") inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili resmi kurumca 15.12.2023 tarihinde kabulünü yapılarak devreye alınmıştır. En son 24.11.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamamıza istinaden yardımcı kaynak kurulu gücünün 1,8 MW'tan, 9,9 MW'a yükseltilmesi amacıyla tadil edilen lisans doğrultusunda yapılacak ek kapasiteye ilişkin yatırım süreçleri devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226278BIST