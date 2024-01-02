***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklıklarımızdan Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin eş zamanlı azaltım ve artırım sonucunda 43.000.000 TL olarak tescili, 30.12.2023 tarihinde tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirketimiz alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231600BIST