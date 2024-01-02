***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 19:13
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklıklarımızdan Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin eş zamanlı azaltım ve artırım sonucunda 43.000.000 TL olarak tescili, 30.12.2023 tarihinde tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirketimiz alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231600
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
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|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.542
En Yüksek
7.634
17:5929,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
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|Açılış
|: 29,7850
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|Önceki Kapanış
|: 29,6550
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29,7710
En Düşük
29,4693
17:5932,6229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0746
|Açılış
|: 32,5500
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|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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En Düşük
32,5587
17:591.973,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 1.973,49
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7277
|29,7399
|% 0,77
|
|Euro
|32,5899
|32,6229
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4570
|37,6448
|% 0,07
|
|Frank
|34,8570
|35,0670
|% -0,32
|
|Riyal
|7,9051
|7,9448
|% 0,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,74
|% 0,66
|
|Platin
|991,08
|992,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,67
|1.088,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,39
|76,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,78
|2.064,12
|% 0,66
|