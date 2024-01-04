***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 21:30
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2024 tarihinde, Esas Sözleşmemizin 18. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, toplam 1.000.000.000,-TL'ye (bir milyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması ve İhraç Belgesi alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. İlgili karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne gerekli başvurular 04.01.2024 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232867
BIST
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18:057.548
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 135,80
|Açılış
|: 7.422
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|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.548
18:0529,7585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0109
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6698
18:0532,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1306
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
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32,7696
En Düşük
32,5030
18:051.954,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.954,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.946,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|88,55
|90.236.878
|% 10,00
|
|ARENA
|33,88
|26.371.540
|% 10,00
|
|BEGYO
|3,41
|248.239.220
|% 10,00
|
|DERHL
|8,47
|66.867.948
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,19
|46.053.046
|% 10,00
|
|BAYRK
|17,73
|59.332.489
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|IHYAY
|2,96
|42.869.917
|% -8,36
|
|KUYAS
|61,00
|339.059.763
|% -5,79
|
|BTCIM
|115,90
|159.078.624
|% -5,31
|
|THYAO
|233,30
|4.752.374.432
|% 1,39
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|TUPRS
|143,70
|3.178.150.716
|% 2,28
|
|GUBRF
|161,60
|3.104.982.733
|% -1,16
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,26
|1.466.959.010
|% 5,52
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|SKBNK
|4,09
|494.153.397
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7492
|29,7585
|% -0,04
|
|Euro
|32,6560
|32,6875
|% 0,40
|
|Sterlin
|37,6212
|37,8099
|% 0,09
|
|Frank
|34,8078
|35,0175
|% -0,22
|
|Riyal
|7,9109
|7,9506
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|956,94
|959,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,81
|1.039,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,67
|77,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,20
|2.043,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 32 artarak (% 1.96 ) 8, 125
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17:59XU100
Endeks 7, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 67, 446.00 milyon TL de
-
17:58EKGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 213, 358 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 203 adet işlem
-
17:56BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 073, 145 adet işlem