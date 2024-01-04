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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2024 21:30
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2024 tarihinde, Esas Sözleşmemizin 18. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, toplam 1.000.000.000,-TL'ye (bir milyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması ve İhraç Belgesi alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.  İlgili karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne gerekli başvurular 04.01.2024 tarihinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232867


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