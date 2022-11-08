***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.11.2022 19:23
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Halka Arzdan Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078340
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1202
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2328
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7702
En Düşük
18,4643
18:051.025,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 30,29
|Açılış
|: 1.025,44
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5914
|18,5972
|% 0,65
|
|Euro
|18,7539
|18,7678
|% 1,26
|
|Sterlin
|21,4358
|21,5433
|% 1,03
|
|Frank
|18,8040
|18,9173
|% 0,99
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,19
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|29,54
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.836
|6.905
|157,00
|
|Yarım
|3.331
|3.376
|77,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|0,51
|
|B. Petrol
|97,75
|97,75
|-0,17
|