***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzdan elde edilen, aracı kurum komisyonu sonrası net 226.327.500 TL tutarındaki fonun 117.281.175 TL'si kısa vadeli işletme sermayesi kredilerinin kapatılması, 86.346.325 TL'si kapasite artışı ile yeni yatırımlar ve 22.700.000 TL'si işletme sermayesi kapsamında kullanılmıştır. Böylece halka arzdan sağlanan fonun tamamının, söz konusu halka arz öncesi ilan edilen Şirket'in fon kullanım raporu uyarınca kullanımı tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151110BIST