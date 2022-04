***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Biyokütle Enerji TesisleriMavibayrak Enerji BES: Aydın İli, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, Organize Sanayi BölgesiMavibayrak Doğu Enerji BES: Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mahallesi, Bayraklı Sok. No:24Doğal Enerji BES: Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Şenocak Mahallesi Şenocak Sok. No:163Güneş Enerjisi TesisleriRa Güneş GES: Mardin İli, Artuklu İlçesi, Eryeri Mah, No: 137Kojenerasyon/Trijenerasyon TesisleriTesisMevkiSantral TürüAntares AVM Tesisi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak. Ayvalı Etlik / Ankara TrijenerasyonBanvit Bandırma Tesisi Balıkesir Yolu. 8.km. Bandırma/Balıkesir KojenerasyonEuropap Tezol Tesisi Philsa Cad. No: 36 Torbalı/İzmir KojenerasyonKöknar Tesisi Evrensekiz Mah. Gündoğdu Cad. Köyaltı Cad. No:2 Lüleburgaz /Kırklareli KojenerasyonTeverpan Tesisi Osman Uzun Cad. Veliköy OSB No:16/A Çerkezköy / Tekirdağ KojenerasyonUşak Tesisi Uşak-Banaz Devlet Karayolu, 26. Km, Banaz-Uşak KojenerasyonVan AVM Tesisi Serhat Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:147 İpekyolu/Van TrijenerasyonVezirköprü Tesisi Esentepe Mah. Adliye Sarayı Karşısı, no:14. Vezirköprü / Samsun Kojenerasyonİnternet Adresi www.consusenerji.com.trElektronik Posta AdresiE-postaconsus@hs01.kep.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL 0 212 244 60 00 0 212 244 61 61Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Enerji Üretimi ve İşletmeciliğiŞirketin Süresi Şirket süresiz olarak kurulmuştur.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 20.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 115500000 TRY 385500000 TRY 29,961089494 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilSERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.08.2014 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilFEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilATAY ARPACIOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.12.2018 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilMEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklı