***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2022 13:40
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Biyokütle Enerji Tesisleri
Mavibayrak Enerji BES: Aydın İli, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi
Mavibayrak Doğu Enerji BES: Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mahallesi, Bayraklı Sok. No:24
Doğal Enerji BES: Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Şenocak Mahallesi Şenocak Sok. No:163
Güneş Enerjisi Tesisleri
Ra Güneş GES: Mardin İli, Artuklu İlçesi, Eryeri Mah, No: 137
Kojenerasyon/Trijenerasyon Tesisleri
Tesis
Mevki
Santral Türü
Antares AVM Tesisi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak. Ayvalı Etlik / Ankara Trijenerasyon
Banvit Bandırma Tesisi Balıkesir Yolu. 8.km. Bandırma/Balıkesir Kojenerasyon
Europap Tezol Tesisi Philsa Cad. No: 36 Torbalı/İzmir Kojenerasyon
Köknar Tesisi Evrensekiz Mah. Gündoğdu Cad. Köyaltı Cad. No:2 Lüleburgaz /Kırklareli Kojenerasyon
Teverpan Tesisi Osman Uzun Cad. Veliköy OSB No:16/A Çerkezköy / Tekirdağ Kojenerasyon
Uşak Tesisi Uşak-Banaz Devlet Karayolu, 26. Km, Banaz-Uşak Kojenerasyon
Van AVM Tesisi Serhat Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:147 İpekyolu/Van Trijenerasyon
Vezirköprü Tesisi Esentepe Mah. Adliye Sarayı Karşısı, no:14. Vezirköprü / Samsun Kojenerasyon
İnternet Adresi www.consusenerji.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
consus@hs01.kep.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL 0 212 244 60 00 0 212 244 61 61
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Enerji Üretimi ve İşletmeciliği
Şirketin Süresi Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 20.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 115500000 TRY 385500000 TRY 29,961089494 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.08.2014 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ATAY ARPACIOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.12.2018 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklı