***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.05.2022 15:24
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yasin Korkmaz Mali İşler Müdürü 08.11.2021 02122446000 yasink@consusenerji.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033333
BIST
15:302.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 87,92
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.531
En Düşük
2.467
15:3016,3934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2023
|Açılış
|: 16,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
15:3017,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2312
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
15:30977,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,60
|Açılış
|: 977,89
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler15:28
|THYAO
|49,52
|5.288.245.091
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.539.782
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.679.656
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.249.745
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|84.484.486
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,48
|361.419.205
|% -9,49
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|DAGHL
|27,08
|5.786.716
|% -4,98
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,33
|7.774.630
|% -3,55
|
|THYAO
|49,52
|5.288.245.091
|% 10,00
|
|EREGL
|34,52
|1.844.550.095
|% 4,99
|
|SISE
|21,06
|1.700.829.874
|% 3,24
|
|KARSN
|7,10
|1.662.533.896
|% 3,35
|
|SAHOL
|21,18
|1.547.545.171
|% 4,23
|
|KARSN
|7,10
|1.662.533.896
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,67
|568.898.034
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,57
|772.922.977
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,93
|591.977.569
|% 3,15
|
|AKFGY
|2,48
|361.419.205
|% -9,49
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3826
|16,3965
|% 1,27
|
|Euro
|17,6157
|17,6372
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,6493
|20,7528
|% 1,26
|
|Frank
|17,0074
|17,1099
|% 0,97
|
|Riyal
|4,3570
|4,3788
|% 1,24
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,68
|
|Altın Gr.
|977
|977
|11,59
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|28,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|30,34
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|14,67
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,93
|
Seans Raporu
15:28
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15:43MRGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 852, 064 adet işlem
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15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 81 artarak (% 3.83 ) 2, 273
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15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGHOL, THYAO, ALMAD, MZHLD, SANEL, EGEPO, CASA, OZRDN
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15:39
SANEL, THYAO, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
DAGHL, IZINV, KMPUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında