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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.05.2022 15:24
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yasin Korkmaz Mali İşler Müdürü 08.11.2021 02122446000 yasink@consusenerji.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033333


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BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
THYAO 49,52 5.288.245.091 % 10,00  
EGEPO 9,46 13.539.782 % 10,00  
OZRDN 10,68 2.679.656 % 9,99  
MZHLD 66,60 18.249.745 % 9,99  
AGHOL 39,00 84.484.486 % 9,98  
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15:28 Alış Satış %  
Dolar 16,3826 16,3965 % 1,27  
Euro 17,6157 17,6372 % 1,31  
Sterlin 20,6493 20,7528 % 1,26  
Frank 17,0074 17,1099 % 0,97  
Riyal 4,3570 4,3788 % 1,24  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 0,68  
Altın Gr. 977 977 11,59  
Cumhuriyet 6.485 6.583 28,00  
Tam 6.457 6.620 30,34  
Yarım 3.121 3.202 14,67  
Çeyrek 1.565 1.601 7,34  
Gümüş.Ons 22,06 22,09 -0,04  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 0,11  
B. Petrol 116 116 0,93  
Seans Raporu 15:28
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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