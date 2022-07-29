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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2022 18:31
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ekin Biçen Öcal Yatırımcı İlişkileri Müdürü 28.07.2022 02122446000 ekinbo@consusenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Riski Derecelendirme Lisansı 203775 / 700903 / 601195
Yasin Korkmaz Mali İşler Müdürü 08.11.2021 02122446000 yasink@consusenerji.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.08.2014 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ATAY ARPACIOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.12.2018 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi - Üye
MUSTAFA KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 36000000 36000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 23500000 23500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 19000000 19000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 51000000 51000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik Ticareti 7000000 7000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Biyokütle Yakıt Toplama 31500000 31500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Barsolar D.O.O. Enerji Üretimi 100000 51001 Bağlı Ortaklık
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 12500 12500 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049438


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Altın Gr. 1.017 1.018 4,97  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.777 6.865 31,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
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