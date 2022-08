***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Biyokütle Enerji TesisleriAdresMavibayrak Enerji Biyokütle Enerji SanraliAydın ili, Söke İlçesi, Söke OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:1/14/14Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji SanraliMardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mah. Bayraklı Sok. No:24Doğal Enerji Biyokütle Enerji SanraliŞanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Sok. No:154Güneş Enerjisi TesisleriAdresRa Güneş GESEryeri Mah., 124 Ada 1 Parsel, 4 Parsel, 5 Parsel, 6 Parsel, Artuklu/MardinDağıtık Enerji (Trijenerasyon) TesisleriAdresAntares AVM TesisiAyvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören /AnkaraVan AVM TesisiKınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu /VanDağıtık Enerji (Kojenerasyon) TesisleriAdresBanvit Bandırma TesisiÖmerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/BalıkesirEuropap Tezol TesisiYedi Eylül Mah. Philsa Cad. No: 36/1 35860 Torbalı/İzmirKöknar TesisiEvrensekiz Beldesi Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Lüleburgaz /KırklareliTeverpan TesisiVeliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy / TekirdağUşak TesisiDilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz / UşakVezirköprü TesisiEsentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü / SamsunElektronik Posta AdresiE-postainvestor@consusenerji.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEkin Biçen Öcal Yatırımcı İlişkileri Müdürü 28.07.2022 02122446000 investor@consusenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Riski Derecelendirme Lisansı 203775 / 700903 / 601195Yasin Korkmaz Mali İşler Müdürü 08.11.2021 02122446000 investor@consusenerji.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 36000000 36000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 23500000 23500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 19000000 19000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDoğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 51000000 51000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkRa Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik Ticareti 7000000 7000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEdusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Biyokütle Yakıt Toplama 31500000 31500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBarsolar D.O.O. Enerji Üretimi 100001 51001 EUR 51 Bağlı OrtaklıkSolis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 12500 12500 TRY 100 Bağlı Ortaklık