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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.08.2022 00:26
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Biyokütle Enerji Tesisleri
Adres

Mavibayrak Enerji Biyokütle Enerji Sanrali
Aydın ili, Söke İlçesi, Söke OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:1/14/14

Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji Sanrali
Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mah. Bayraklı Sok. No:24

Doğal Enerji Biyokütle Enerji Sanrali
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Sok. No:154

Güneş Enerjisi Tesisleri
Adres

Ra Güneş GES
Eryeri Mah., 124 Ada 1 Parsel, 4 Parsel, 5 Parsel, 6 Parsel, Artuklu/Mardin

Dağıtık Enerji (Trijenerasyon) Tesisleri
Adres

Antares AVM Tesisi
Ayvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören /Ankara

Van AVM Tesisi
Kınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu /Van

Dağıtık Enerji (Kojenerasyon) Tesisleri
Adres

Banvit Bandırma Tesisi
Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/Balıkesir

Europap Tezol Tesisi
Yedi Eylül Mah. Philsa Cad. No: 36/1 35860 Torbalı/İzmir

Köknar Tesisi
Evrensekiz Beldesi Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Lüleburgaz /Kırklareli

Teverpan Tesisi
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy / Tekirdağ

Uşak Tesisi
Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz / Uşak

Vezirköprü Tesisi
Esentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü / Samsun



Elektronik Posta Adresi
E-posta
investor@consusenerji.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ekin Biçen Öcal Yatırımcı İlişkileri Müdürü 28.07.2022 02122446000 investor@consusenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Riski Derecelendirme Lisansı 203775 / 700903 / 601195
Yasin Korkmaz Mali İşler Müdürü 08.11.2021 02122446000 investor@consusenerji.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 36000000 36000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 23500000 23500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 19000000 19000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 51000000 51000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik Ticareti 7000000 7000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Biyokütle Yakıt Toplama 31500000 31500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Barsolar D.O.O. Enerji Üretimi 100001 51001 EUR 51 Bağlı Ortaklık
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 12500 12500 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058965


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ADESE 1,04 200.666.146 % 0,00  
AEFES 41,50 180.230.302 % 0,00  
AGESA 23,30 24.732.178 % 0,00  
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Sterlin 21,1902 21,2965 % 0,40  
Frank 18,6205 18,7327 % 0,29  
Riyal 4,8279 4,8522 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -0,47  
Altın Gr. 1.009 1.009 2,16  
Cumhuriyet 6.761 6.863 -37,00  
Tam 6.770 6.840 8,00  
Yarım 3.299 3.344 4,00  
Çeyrek 1.654 1.672 2,00  
Gümüş.Ons 18,49 18,52 0,07  
Gümüş Gr. 10,82 10,84 0,06  
B. Petrol 98,96 98,96 1,12  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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