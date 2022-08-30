***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.08.2022 00:26
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Biyokütle Enerji Tesisleri
Adres
Mavibayrak Enerji Biyokütle Enerji Sanrali
Aydın ili, Söke İlçesi, Söke OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:1/14/14
Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji Sanrali
Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mah. Bayraklı Sok. No:24
Doğal Enerji Biyokütle Enerji Sanrali
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Sok. No:154
Güneş Enerjisi Tesisleri
Adres
Ra Güneş GES
Eryeri Mah., 124 Ada 1 Parsel, 4 Parsel, 5 Parsel, 6 Parsel, Artuklu/Mardin
Dağıtık Enerji (Trijenerasyon) Tesisleri
Adres
Antares AVM Tesisi
Ayvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören /Ankara
Van AVM Tesisi
Kınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu /Van
Dağıtık Enerji (Kojenerasyon) Tesisleri
Adres
Banvit Bandırma Tesisi
Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/Balıkesir
Europap Tezol Tesisi
Yedi Eylül Mah. Philsa Cad. No: 36/1 35860 Torbalı/İzmir
Köknar Tesisi
Evrensekiz Beldesi Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Lüleburgaz /Kırklareli
Teverpan Tesisi
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy / Tekirdağ
Uşak Tesisi
Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz / Uşak
Vezirköprü Tesisi
Esentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü / Samsun
Elektronik Posta Adresi
E-posta
investor@consusenerji.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ekin Biçen Öcal Yatırımcı İlişkileri Müdürü 28.07.2022 02122446000 investor@consusenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Riski Derecelendirme Lisansı 203775 / 700903 / 601195
Yasin Korkmaz Mali İşler Müdürü 08.11.2021 02122446000 investor@consusenerji.com.tr
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 36000000 36000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 23500000 23500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 19000000 19000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 51000000 51000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik Ticareti 7000000 7000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Biyokütle Yakıt Toplama 31500000 31500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Barsolar D.O.O. Enerji Üretimi 100001 51001 EUR 51 Bağlı Ortaklık
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 12500 12500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058965
BIST