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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2022 21:44
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 385500000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068508


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
15:523.570
Değişim :  0,45% |  15,83
Açılış :  3.564  
Önceki Kapanış :  3.554  
En Yüksek
3.589 En Düşük
3.549
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 53,65 60.604.265 % 9,98  
CEMTS 38,20 208.132.964 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.399.556.071 % 9,93  
ACSEL 58,75 29.909.611 % 9,92  
BAGFS 31,66 359.610.050 % 9,17  
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15:52 Alış Satış %  
Dolar 18,5836 18,5958 % 0,06  
Euro 18,1223 18,1262 % -0,34  
Sterlin 20,6137 20,7171 % -0,25  
Frank 18,6082 18,7203 % -0,38  
Riyal 4,9300 4,9547 % 0,05  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 -10,55  
Altın Gr. 1.019 1.020 -3,42  
Cumhuriyet 6.816 6.919 -20,00  
Tam 6.823 6.882 -49,00  
Yarım 3.325 3.364 -24,00  
Çeyrek 1.665 1.682 -12,00  
Gümüş.Ons 20,37 20,40 -0,27  
Gümüş Gr. 12,22 12,25 -0,11  
B. Petrol 95,52 95,52 1,10  
Seans Raporu 15:52
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