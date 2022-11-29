***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.11.2022 22:02
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Hizmeti 36000000 36000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 74500000 74500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 19000000 19000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 51000000 51000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik Ticareti 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Biyokütle Yakıt Toplama 31500000 31500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 12500 12500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082993
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,2539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2391
18:051.048,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.048,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6426
|% 0,09
|
|Euro
|19,2315
|19,2539
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,1980
|22,3093
|% 0,05
|
|Frank
|19,4616
|19,5789
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|10,32
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.007
|7.074
|38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.458
|18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,20
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
-
17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem