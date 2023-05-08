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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.05.2023 20:55
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.08.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122014 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 22.08.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122014 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122014 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122014 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye
MUSTAFA KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122014 (EK-2) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.01.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122014 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
TALİP SELÇUK ŞALDIRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.05.2023 İcrada Görevli Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882 Bilgilendirme Dokümanı Ek 2 Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882 Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148331


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Yarım 4.531 4.615 -14,00  
Çeyrek 2.245 2.294 -14,00  
Gümüş.Ons 25,54 25,56 -0,11  
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B. Petrol 76,94 76,94 1,64  
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