***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.07.2023 10:37
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 20.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar
Finansaman Bonosu 18.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Finansaman Bonosu 27.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174898
BIST
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10:406.657
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -37,97
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4026,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0190
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4029,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1312
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:401.700,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.700,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:40
|OYAYO
|37,26
|8.274.664
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,24
|234.978.896
|% 9,86
|
|CELHA
|41,70
|18.385.777
|% 8,03
|
|CUSAN
|20,48
|49.184.724
|% 6,11
|
|VESBE
|16,31
|176.347.259
|% 5,77
|
|EUYO
|11,97
|2.311.407
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|107.207.994
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|283.459.329
|% -9,96
|
|VKFYO
|27,84
|1.606.507
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,84
|178.924
|% -9,89
|
|ASTOR
|100,60
|2.052.958.026
|% -5,72
|
|THYAO
|220,50
|1.618.893.027
|% -0,59
|
|AKBNK
|25,38
|1.309.882.904
|% 2,34
|
|YKBNK
|13,11
|1.045.633.060
|% 2,58
|
|GARAN
|37,92
|1.025.749.924
|% 4,46
|
|YKBNK
|13,11
|1.045.633.060
|% 2,58
|
|ODAS
|10,02
|681.344.284
|% -5,38
|
|SKBNK
|3,01
|193.968.767
|% 1,69
|
|ZOREN
|4,11
|227.033.024
|% -5,30
|
|AKBNK
|25,38
|1.309.882.904
|% 2,34
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9514
|26,9608
|% 0,07
|
|Euro
|29,8580
|29,8782
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,5475
|34,7208
|% 0,16
|
|Frank
|30,9306
|31,1170
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1640
|7,1999
|% -0,13
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,05
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.052
|11.178
|24,00
|
|Yarım
|5.526
|5.615
|12,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.807
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|0,00
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55ZOREN
Yüzde -5.30 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 173, 036 adet işlem
-
10:54XU100
Endeks 6, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 26, 941.00 milyon TL de
-
10:53KMPUR
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 120.40 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 332 adet işlem
-
10:52ASTOR
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 414, 652 adet işlem
-
10:51TUKAS
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 313, 319 adet işlem