***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEkin Biçen Yatırımcı İlişkileri Müdürü 28.07.2022 02122446000 investor@consusenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Riski Derecelendirme Lisansı 203775 / 700903 / 601195Yasin Korkmaz Mali İşler Müdürü 08.11.2021 02122446000 investor@consusenerji.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.08.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215207 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeSERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 22.08.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215207 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeFEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215207 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi- ÜyeERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.08.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215207 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeMEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215207 (EK-2) Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeMUSTAFA KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215207 (EK-2) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeTALİP SELÇUK ŞALDIRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.05.2023 İcrada Görevli Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215207 (EK-2) Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi- Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi- Üye, Denetim Komitesi- ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATAY ARPACIOĞULLARI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215207 (EK-2)MUHAMMET ER Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü, Bütçe ve Raporlama MüdürüKAAN GÖRENEK Mühendislik ve Yatırım Uygulama Direktörü Üst Düzey Yönetici Mühendislik ve Yatırım Uygulama Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226279BIST