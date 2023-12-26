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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.12.2023 22:27
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Hizmeti 72000000 72000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 74500000 74500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 31000000 31000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 82000000 82000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik Ticareti 34000000 34000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Biyokütle Yakıt Toplama 181000000 181000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229529


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 108,90 774.635.452 % 10,00  
PCILT 31,90 73.667.345 % 10,00  
GESAN 65,55 539.506.849 % 9,98  
SMRTG 53,80 172.510.470 % 9,98  
HATSN 46,98 297.788.391 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9660 29,2825 % 0,45  
Euro 32,3284 32,3852 % 1,13  
Sterlin 36,9432 37,1284 % 0,05  
Frank 33,9884 34,1932 % 0,10  
Riyal 7,7447 7,7836 % -0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,19 24,23 % 0,66  
Platin 980,01 982,64 % 0,66  
Paladyum 1.172,08 1.178,09 % 0,66  
Brent Pet. 80,56 80,56 % 0,66  
Altın Ons 2.063,36 2.063,66 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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