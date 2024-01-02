***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 19:13
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Hizmeti 72000000 72000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 43000000 43000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 31000000 31000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 82000000 82000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Enerji Üretimi 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tenera Enerji Tic. A.Ş. Elektrik Ticareti 34000000 34000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Biyokütle Yakıt Toplama 181000000 181000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231601
BIST