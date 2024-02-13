***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.02.2024 20:24
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Biyokütle Enerji Santralleri
Adres
Mavibayrak Biyokütle Enerji Santrali Aydın İli, Söke İlçesi, Söke OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:1/14/14
Mavibayrak Doğu Biyokütle Enerji Santrali Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mah. Bayraklı Küme Evleri No:32
Doğal Biyokütle Enerji Santrali Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Küme Evler No:10
Güneş Enerji Santralleri (GES)
Adres
Ra Güneş Enerji Santrali Eryeri Mah., Eryeri Küme Evleri, No:377 Artuklu/Mardin
Dağıtık Enerji, Trijenerasyon Tesisleri
Adres
Keçiören Trijenerasyon Tesisi Ayvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören /Ankara
İpekyolu Trijenerasyon Tesisi Kınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu/Van
Dağıtık Enerji, Kojenerasyon Tesisleri
Adres
Bandırma Kojenerasyon Tesisi Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/Balıkesir
Torbalı Kojenerasyon Tesisi Yedi Eylül Mah. Philsa Cad. No:36/1 35860 Torbalı/İzmir
Lüleburgaz Kojenerasyon Tesisi Evrensekiz Beldesi Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Lüleburgaz/Kırklareli
Çerkezköy Kojenerasyon Tesisi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy/Tekirdağ
Banaz Kojenerasyon Tesisi Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz/Uşak
Vezirköprü Kojenerasyon Tesisi Esentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü/Samsun
Dağıtık Enerji, Güneş Enerji Santralleri
Adres
Çerkezköy Güneş Enerji Santrali Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, İsmet Paşa Mahallesi, 6. Sokak, No:4 Kapaklı/Tekirdağ
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 20.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar
Finansman Bonosu 25.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 08.02.2024 08.02.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249339
BIST