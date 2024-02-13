***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Biyokütle Enerji SantralleriAdresMavibayrak Biyokütle Enerji Santrali Aydın İli, Söke İlçesi, Söke OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:1/14/14Mavibayrak Doğu Biyokütle Enerji Santrali Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mah. Bayraklı Küme Evleri No:32Doğal Biyokütle Enerji Santrali Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Küme Evler No:10Güneş Enerji Santralleri (GES)AdresRa Güneş Enerji Santrali Eryeri Mah., Eryeri Küme Evleri, No:377 Artuklu/MardinDağıtık Enerji, Trijenerasyon TesisleriAdresKeçiören Trijenerasyon Tesisi Ayvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören /Ankaraİpekyolu Trijenerasyon Tesisi Kınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu/VanDağıtık Enerji, Kojenerasyon TesisleriAdresBandırma Kojenerasyon Tesisi Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/BalıkesirTorbalı Kojenerasyon Tesisi Yedi Eylül Mah. Philsa Cad. No:36/1 35860 Torbalı/İzmirLüleburgaz Kojenerasyon Tesisi Evrensekiz Beldesi Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Lüleburgaz/KırklareliÇerkezköy Kojenerasyon Tesisi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy/TekirdağBanaz Kojenerasyon Tesisi Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz/UşakVezirköprü Kojenerasyon Tesisi Esentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü/SamsunDağıtık Enerji, Güneş Enerji SantralleriAdresÇerkezköy Güneş Enerji Santrali Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, İsmet Paşa Mahallesi, 6. Sokak, No:4 Kapaklı/TekirdağPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 20.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana PazarFinansman Bonosu 25.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş./ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 08.02.2024 08.02.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249339BIST