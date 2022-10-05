***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.10.2022 22:36
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtiçinde yerleşik bir sanayi şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
2,3 MWp kurulu güce kadar ve fabrika çatısına konumlandırılacak güneş santralinin enerji performans sözleşmesi kapsamında yapımı ve işletilmesi
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Dağıtık enerji iş kolunda yeni güneş projeleri ile portföy büyümesi hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tres Enerji") ile yurtiçinde yerleşik bir sanayi firması ("Müşteri") arasında, Müşteri'nin sahibi olduğu sanayi tesisinin öz tüketimine yönelik olarak, Tres Enerji tarafından sanayi tesisinin çatısına 2,3 MWp kapasiteye kadar bir güneş santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin Enerji Performans Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı ve santralin 2023 yılı başında işletmeye alınmasının öngörüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067734
BIST