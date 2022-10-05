***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYurtiçinde yerleşik bir sanayi şirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/10/2022Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları2,3 MWp kurulu güce kadar ve fabrika çatısına konumlandırılacak güneş santralinin enerji performans sözleşmesi kapsamında yapımı ve işletilmesiYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiDağıtık enerji iş kolunda yeni güneş projeleri ile portföy büyümesi hedeflenmektedir.AçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tres Enerji") ile yurtiçinde yerleşik bir sanayi firması ("Müşteri") arasında, Müşteri'nin sahibi olduğu sanayi tesisinin öz tüketimine yönelik olarak, Tres Enerji tarafından sanayi tesisinin çatısına 2,3 MWp kapasiteye kadar bir güneş santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin Enerji Performans Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı ve santralin 2023 yılı başında işletmeye alınmasının öngörüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067734BIST