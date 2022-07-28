***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.07.2022 22:32
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan), Ayşegül Bensel (Üye), Serdar Kırmaz (Üye), Mehmet Ali Deniz'in (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ekin Biçen Öcal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına, - Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan) ve Ercan Nuri Ergül'ün (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, - Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 4 kişiden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan), Ayşegül Bensel (Üye), Serdar Kırmaz (Üye), Mehmet Ali Deniz'in (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, - Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösterecek Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin Görev ve Çalışma Esasları ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048990
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|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
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|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
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|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
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|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9231
|17,9248
|% 0,01
|
|Euro
|18,2679
|18,3568
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,8070
|21,9163
|% 0,15
|
|Frank
|18,7343
|18,8472
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7678
|4,7917
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.757
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.758
|6.846
|12,00
|
|Yarım
|3.293
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,02
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Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem