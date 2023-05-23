***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.05.2023 21:59
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan), Talip Selçuk Şaldırak (Üye), Ercan Nuri Ergül (Üye), Ayşegül Bensel'in (Üye) Komite üyeliklerine atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ekin Biçen Öcal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmasına, Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan) ile Talip Selçuk Şaldırak'ın (Üye) Komite üyeliklerine atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve Talip Selçuk Şaldırak (Başkan), Mustafa Karahan (Üye), Serdar Kırmaz (Üye), Feyzullah Tahsin Bensel (Üye), Mehmet Ali Deniz'in (Üye) Komite üyeliklerine atanmasına,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153253
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|POLTK
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|48.401.240
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|RODRG
|44,46
|15.906.341
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|BURCE
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|133.767.751
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|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
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|SAMAT
|26,06
|10.550.782
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|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
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|EUPWR
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|2.675.635.987
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|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
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|DESPC
|19,01
|10.639.703
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|SASA
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|4.034.189.166
|% 8,59
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|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
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|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
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|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
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|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
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|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
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|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
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|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,8493
|19,8554
|% 0,16
|
|Euro
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|21,4084
|% -0,20
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|Sterlin
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|% 0,01
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|Frank
|21,9270
|22,0591
|% -0,24
|
|Riyal
|5,2782
|5,3047
|% 0,21
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|3,05
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|4,72
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.575
|4.798
|136,00
|
|Çeyrek
|2.280
|2.385
|75,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|14,95
|14,97
|-0,08
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|B. Petrol
|77,02
|77,02
|1,03
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
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17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
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17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de