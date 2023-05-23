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***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.05.2023 21:59
***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan), Talip Selçuk Şaldırak (Üye), Ercan Nuri Ergül (Üye), Ayşegül Bensel'in (Üye) Komite üyeliklerine atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ekin Biçen Öcal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmasına, Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan) ile Talip Selçuk Şaldırak'ın (Üye) Komite üyeliklerine atanmasına,  Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve Talip Selçuk Şaldırak (Başkan), Mustafa Karahan (Üye), Serdar Kırmaz (Üye), Feyzullah Tahsin Bensel (Üye), Mehmet Ali Deniz'in (Üye) Komite üyeliklerine atanmasına,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153253


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