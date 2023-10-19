Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CONSE* *GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

19.10.2023 18:21
***CONSE* *GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***CONSE******GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [CONSE, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
44927450
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
11,65
Satıcının Unvanı
Global Yatırım Holding A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Alıcı ve Satıcı), Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
7
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
6,04-9,26
İşlem Tarihi
20/10/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

   Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (Şirket) ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %11,65'ine tekabül eden toplam 44.927.450 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan 5 alıcıya 1 TL nominal değerli pay için 7 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/10/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
    Fon  Unvanı
    Adet

    Hedef  Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    17.000.000

    Hedef  Portföy Birinci Değişken Fon
    2.000.000

    Hedef  Portföy Yönetimi A.Ş.
    10.427.450

    İstanbul  Portföy Birinci Değişken Fon
    8.000.000

    Shield  Capital Fund SPC
    7.500.000

    Toplam
    44.927.450





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207805


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:007.769
Değişim :  -0,94% |  -73,63
Açılış :  7.868  
Önceki Kapanış :  7.843  
En Düşük
7.728 En Yüksek
7.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 660,00 113.301.330 % 10,00  
RAYSG 100,10 41.626.201 % 10,00  
KONYA 8.241,20 796.691.211 % 10,00  
MRSHL 1.624,00 143.597.010 % 10,00  
MEKAG 44,24 5.625.204 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 27,9884 27,9919 % -0,03  
Euro 29,6725 29,6816 % 0,54  
Sterlin 33,8955 34,0654 % 0,10  
Frank 31,1034 31,2907 % 0,36  
Riyal 7,4395 7,4768 % 0,05  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 6,06  
Altın Gr. 1.755 1.755 3,21  
Cumhuriyet 12.122 12.305 -39,00  
Tam 11.844 11.942 -53,00  
Yarım 5.940 5.996 -25,00  
Çeyrek 2.961 2.998 -12,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,76 -0,10  
Gümüş Gr. 20,38 20,40 -0,16  
B. Petrol 90,94 90,94 -0,56  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru