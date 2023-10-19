***CONSE* *GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***CONSE******GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [CONSE, GLYHO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıConsus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)44927450Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)11,65Satıcının UnvanıGlobal Yatırım Holding A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAçıklamalar bölümünde yer almaktadır.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Alıcı ve Satıcı), Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları6,04-9,26İşlem Tarihi20/10/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarConsus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (Şirket) ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %11,65'ine tekabül eden toplam 44.927.450 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan 5 alıcıya 1 TL nominal değerli pay için 7 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/10/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.Fon UnvanıAdetHedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)17.000.000Hedef Portföy Birinci Değişken Fon2.000.000Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.10.427.450İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon8.000.000Shield Capital Fund SPC7.500.000Toplam44.927.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207805BIST