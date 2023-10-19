***CONSE* *GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
19.10.2023 18:21
***CONSE******GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [CONSE, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
44927450
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
11,65
Satıcının Unvanı
Global Yatırım Holding A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Alıcı ve Satıcı), Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
7
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
6,04-9,26
İşlem Tarihi
20/10/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (Şirket) ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %11,65'ine tekabül eden toplam 44.927.450 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan 5 alıcıya 1 TL nominal değerli pay için 7 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/10/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
Fon Unvanı
Adet
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
17.000.000
Hedef Portföy Birinci Değişken Fon
2.000.000
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
10.427.450
İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
8.000.000
Shield Capital Fund SPC
7.500.000
Toplam
44.927.450
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207805
BIST