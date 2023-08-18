Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CONSE* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

18.08.2023 19:41
***CONSE* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***CONSE******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [CONSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

262.136.788,-TL nominal değerli pay ile sermayesinin %68'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin ("Consus Enerji") sermayesinde sahibi olduğumuz toplam  20.636.788,-TL nominal değerli payların (çıkarılmış sermayeye oranı %5,35) satışı yabancı kurumsal yatırımcılara beher hisse başına 7.50TL satış fiyatı ile Borsa İstanbul'da özel emir ile bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. 
Söz konusu işlem karşılığında toplam 154.775.910,-TL tahsil edilecektir. 
Söz konusu işlem Consus Enerji paylarının likiditesi ve halka açıklık oranını artırması amacıyla yapılmıştır. 
Takas İşlemi 22.08.2023 tarihinde gerçekleşecek olup, tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlemin kapanışını takiben, Şirketimizin Consus Enerji'deki pay sahipliği oranı %62,6 olurken, Consus Enerj'nin halka açıklık oranı %37,34'e çıkacaktır. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/08/2023 20.636.788 20.636.788 262.136.788 241.500.000 % 67,99917 % 67,99917 % 62,64591 % 62,64591




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187391


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.513
Değişim :  -3,24% |  -251,18
Açılış :  7.804  
Önceki Kapanış :  7.764  
En Düşük
7.424 En Yüksek
7.816
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 5.841,10 715.670.607 % 10,00  
GOKNR 26,18 1.124.377.329 % 10,00  
KLMSN 26,62 128.858.538 % 10,00  
POLTK 5.990,40 66.428.080 % 10,00  
SDTTR 392,00 1.772.723.361 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0862 27,0994 % 0,07  
Euro 29,4809 29,4983 % 0,02  
Sterlin 34,4443 34,6170 % 0,10  
Frank 30,6156 30,8000 % -0,28  
Riyal 7,2059 7,2421 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 -0,93  
Altın Gr. 1.645 1.645 0,50  
Cumhuriyet 11.329 11.500 17,00  
Tam 11.062 11.145 17,00  
Yarım 5.548 5.598 9,00  
Çeyrek 2.765 2.799 4,00  
Gümüş.Ons 22,71 22,74 0,03  
Gümüş Gr. 19,79 19,81 0,05  
B. Petrol 84,77 84,77 0,65  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru