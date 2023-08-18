***CONSE* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***CONSE******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [CONSE]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar262.136.788,-TL nominal değerli pay ile sermayesinin %68'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin ("Consus Enerji") sermayesinde sahibi olduğumuz toplam 20.636.788,-TL nominal değerli payların (çıkarılmış sermayeye oranı %5,35) satışı yabancı kurumsal yatırımcılara beher hisse başına 7.50TL satış fiyatı ile Borsa İstanbul'da özel emir ile bugün itibarıyla gerçekleşmiştir.Söz konusu işlem karşılığında toplam 154.775.910,-TL tahsil edilecektir.Söz konusu işlem Consus Enerji paylarının likiditesi ve halka açıklık oranını artırması amacıyla yapılmıştır.Takas İşlemi 22.08.2023 tarihinde gerçekleşecek olup, tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlemin kapanışını takiben, Şirketimizin Consus Enerji'deki pay sahipliği oranı %62,6 olurken, Consus Enerj'nin halka açıklık oranı %37,34'e çıkacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)18/08/2023 20.636.788 20.636.788 262.136.788 241.500.000 % 67,99917 % 67,99917 % 62,64591 % 62,64591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187391BIST