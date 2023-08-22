***CONSE* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***CONSE******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [CONSE]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarConsus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin ("Consus Enerji") payları ile ilgili olarak 1,-TL nominal değerli pay için satış fiyatı 7.50TL olmak üzere toplam 20.636.788,-TL nominal değerli payın Borsa İstanbul'da özel emir ile satış işleminin takası 22.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Bu işlemle birlikte, Şirketimizin Consus Enerji'deki pay sahipliği oranı %62,6'ya düşerken, Consus Enerji'nin halka açıklık oranı %37,34'e çıkmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)18/08/2023 20.636.788 20.636.788 262.136.788 241.500.000 % 67,99917 % 67,99917 % 62,64591 % 62,64591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188375BIST