***CONSE* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***CONSE******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [CONSE]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 18.10.2023 tarihli açıklamasına istinaden, %62,65 oranında bağlı ortaklığımız Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. sermayesinde sahibi olduğumuz paylardan 44.927.450 ,-TL nominal değerli payların (çıkarılmış sermayeye oranı %11,65) kurumsal yatırımcılara satışı beher hisse başına 7.00TL satış fiyatı ile bugün itibarıyla tamamlanmıştır.Bu işlemle birlikte, Şirketimizin Consus Enerji'deki pay sahipliği oranı %50,99'a düşerken, Consus Enerji'nin halka açıklık oranı %49,00'a çıkmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)20/10/2023 44.927.450 44.927.450