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***CONSE* *GLYHO* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

19.10.2023 12:05
***CONSE* *GLYHO* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***CONSE******GLYHO******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [CONSE, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %11,65'ine karşılık gelen 44.927.450 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 7,00 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcılara satılacaktır. Alıcı üyeler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
  
Toplamda satılacak olan 44.927.450 TL nominal değerli payların 9.500.000 TL nominal değerli kısmı Borsa'da işlem gören nitelikte olup 35.427.450 TL nominal değerli paylar ise halihazırda Borsa'da işlem görmeyen nitelikte olup işlem günü itibarıyla Borsa'da işlem gören niteliğe dönüşüm işlemi tamamlanacaktır.
  
Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
  
Satış işleminin 20.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.   
  
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
  
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 18.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
  
Saygılarımızla,
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207673


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Altın Gr. 1.756 1.756 3,86  
Cumhuriyet 12.128 12.311 -33,00  
Tam 11.881 11.960 -35,00  
Yarım 5.959 6.005 -16,00  
Çeyrek 2.970 3.002 -8,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,07  
Gümüş Gr. 20,61 20,63 0,07  
B. Petrol 90,02 90,02 -1,48  
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