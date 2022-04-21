***CONSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2022 09:07
***CONSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serdar Kırmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022592
BIST
10:402.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,41
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.546
En Düşük
2.531
10:4014,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0095
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:4016,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1289
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
10:40920,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,93
|Açılış
|: 920,45
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:40
|DAGHL
|22,90
|6.217.187
|% 8,02
|
|TRGYO
|7,67
|52.953.907
|% 6,23
|
|ASUZU
|95,40
|23.360.877
|% 5,94
|
|DESPC
|12,59
|11.890.713
|% 5,80
|
|TUCLK
|14,32
|22.863.438
|% 5,53
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,22
|43.425.311
|% -4,45
|
|AVGYO
|3,01
|6.396.093
|% -3,53
|
|MANAS
|26,54
|23.205.776
|% -3,07
|
|MEPET
|3,54
|2.151.224
|% -2,75
|
|EKGYO
|3,03
|962.942.640
|% 4,12
|
|THYAO
|38,92
|697.066.513
|% 0,15
|
|GARAN
|14,24
|511.810.468
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,35
|405.999.697
|% 0,75
|
|SASA
|68,15
|379.112.554
|% 2,40
|
|EKGYO
|3,03
|962.942.640
|% 4,12
|
|ODAS
|2,58
|223.381.211
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,35
|405.999.697
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,88
|163.842.396
|% 1,04
|
|VAKBN
|4,44
|160.006.945
|% 0,91
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6746
|14,6808
|% 0,06
|
|Euro
|16,0431
|16,0608
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,1238
|19,2197
|% 0,05
|
|Frank
|15,4301
|15,5230
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,04
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,75
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,67
|