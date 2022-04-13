***CONSE* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
13.04.2022 11:05
***CONSE******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019967
BIST
12:382.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 27,20
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
12:3814,5882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0104
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
12:3815,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0334
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
12:38926,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,72
|Açılış
|: 926,64
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,90
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|173,60
|1.185.284.190
|% 9,39
|
|IPEKE
|21,18
|264.012.894
|% 9,18
|
|KOZAA
|31,46
|1.115.503.436
|% 9,16
|
|JANTS
|74,10
|183.989.189
|% 7,55
|
|ASUZU
|81,00
|21.344.742
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|4.792.771
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,36
|172.880.285
|% -7,60
|
|GZNMI
|33,76
|11.572.500
|% -6,22
|
|SISE
|17,79
|1.521.563.330
|% 3,01
|
|GARAN
|13,79
|1.453.057.677
|% 0,44
|
|THYAO
|37,32
|1.450.578.620
|% 0,21
|
|ASELS
|28,24
|1.332.974.194
|% 1,58
|
|KRDMD
|16,26
|1.332.743.210
|% 1,18
|
|YKBNK
|5,05
|1.325.476.332
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,75
|550.193.361
|% 1,10
|
|ZOREN
|2,16
|357.258.425
|% 6,93
|
|ODAS
|2,33
|294.322.744
|% 2,64
|
|GARAN
|13,79
|1.453.057.677
|% 0,44
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5837
|14,5857
|% -0,09
|
|Euro
|15,8216
|15,8461
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,9058
|19,0006
|% 0,02
|
|Frank
|15,5775
|15,6713
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8776
|3,8970
|% 0,02
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|10,26
|
|Altın Gr.
|926
|926
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.231
|2,00
|
|Tam
|6.108
|6.261
|1,55
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|0,75
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,21
|