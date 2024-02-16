***CONSE* *NURVK* *YKBNK* *BRKT* *ISMEN* *AKTVK* *ISGYO* *QNBFB* *KLVKS* *ARCLK* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***CONSE******NURVK******YKBNK******BRKT******ISMEN******AKTVK******ISGYO******QNBFB******KLVKS******ARCLK******HALKB******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, BRKT, KTKVK, NURVK, KLVKS, ARCLK, CONSE, ISMEN, ISGYO, YKBNK, QNBFB, AKTVK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52462 1.221.000.000 16.02.2024 24.05.2024 20.02.2024- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT52441 100.000.000 16.02.2024 16.05.2024 20.02.2024- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK62450 400.000.000 16.02.2024 07.06.2024 20.02.2024- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA62421 200.000.000 16.02.2024 07.06.2024 20.02.2024- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK82414 5.875.000 15.02.2024 15.08.2024 20.02.2024- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK92413 11.250.000 15.02.2024 16.09.2024 20.02.2024- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVKE2415 12.875.000 15.02.2024 15.10.2024 20.02.2024- Arçelik A.Ş. ARCLK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFARCL22510 2.000.000.000 16.02.2024 14.02.2025 20.02.2024- Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. CONSE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCONS82410 260.000.000 16.02.2024 16.08.2024 20.02.2024- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD52449 948.650.000 16.02.2024 21.05.2024 20.02.2024- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY62412 200.000.000 16.02.2024 14.06.2024 20.02.2024- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK52433 954.680.000 16.02.2024 17.05.2024 20.02.2024- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK52410 940.850.000 16.02.2024 10.05.2024 20.02.2024- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKT82422 150.000.000 16.02.2024 16.08.2024 20.02.2024- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK52450 100.000.000 16.02.2024 24.05.2024 20.02.2024İlgili Şirketler [HALKB, BRKT, KTKVK, NURVK, KLVKS, ARCLK, CONSE, ISMEN, ISGYO, YKBNK, QNBFB, AKTVK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250101BIST