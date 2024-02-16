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***CONSE* *NURVK* *YKBNK* *BRKT* *ISMEN* *AKTVK* *ISGYO* *QNBFB* *KLVKS* *ARCLK* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

16.02.2024 17:54
***CONSE* *NURVK* *YKBNK* *BRKT* *ISMEN* *AKTVK* *ISGYO* *QNBFB* *KLVKS* *ARCLK* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTAN


***CONSE******NURVK******YKBNK******BRKT******ISMEN******AKTVK******ISGYO******QNBFB******KLVKS******ARCLK******HALKB******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, BRKT, KTKVK, NURVK, KLVKS, ARCLK, CONSE, ISMEN, ISGYO, YKBNK, QNBFB, AKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52462 1.221.000.000 16.02.2024 24.05.2024 20.02.2024
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT52441 100.000.000 16.02.2024 16.05.2024 20.02.2024
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK62450 400.000.000 16.02.2024 07.06.2024 20.02.2024
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA62421 200.000.000 16.02.2024 07.06.2024 20.02.2024
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK82414 5.875.000 15.02.2024 15.08.2024 20.02.2024
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK92413 11.250.000 15.02.2024 16.09.2024 20.02.2024
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVKE2415 12.875.000 15.02.2024 15.10.2024 20.02.2024
- Arçelik A.Ş. ARCLK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFARCL22510 2.000.000.000 16.02.2024 14.02.2025 20.02.2024
- Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. CONSE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCONS82410 260.000.000 16.02.2024 16.08.2024 20.02.2024
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD52449 948.650.000 16.02.2024 21.05.2024 20.02.2024
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY62412 200.000.000 16.02.2024 14.06.2024 20.02.2024
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK52433 954.680.000 16.02.2024 17.05.2024 20.02.2024
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK52410 940.850.000 16.02.2024 10.05.2024 20.02.2024
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKT82422 150.000.000 16.02.2024 16.08.2024 20.02.2024
- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK52450 100.000.000 16.02.2024 24.05.2024 20.02.2024


İlgili Şirketler [HALKB, BRKT, KTKVK, NURVK, KLVKS, ARCLK, CONSE, ISMEN, ISGYO, YKBNK, QNBFB, AKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250101


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TDGYO 13,20 197.174.223 % 10,00  
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