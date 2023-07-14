***CONSE* *OYYAT* *AKDFA* *QYHOL* *YATVK* *SELEC* *DYBNK* *SHTRP* *EMVAR* *EMIRV* *SMRVA* *VAKBN* *GARFL* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma









***CONSE******OYYAT******AKDFA******QYHOL******YATVK******SELEC******DYBNK******SHTRP******EMVAR******EMIRV******SMRVA******VAKBN******GARFL******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [DYBNK, EMIRV, QYHOL, HALKB, AKDFA, SMRVA, OYYAT, SHTRP, CONSE, GARFL, EMVAR, SELEC, VAKBN, YATVK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK12419 100.000.000 13.07.2023 04.01.2024 18.07.2023- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIRE2311 45.000.000 14.07.2023 13.10.2023 18.07.2023- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIR12419 45.000.000 14.07.2023 12.01.2024 18.07.2023- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHLK2312 100.000.000 14.07.2023 10.11.2023 18.07.2023- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALE2323 2.719.600.000 14.07.2023 13.10.2023 18.07.2023- Akdeniz Fakto 33.500.000 14.07.2023 13.10.2023 18.07.2023- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVYA2313 40.000.000 14.07.2023 14.12.2023 18.07.2023- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMDE2315 400.000.000 14.07.2023 13.10.2023 18.07.2023- Shell & Turcas Petrol A.Ş. SHTRP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSHTR12416 300.000.000 14.07.2023 05.01.2024 18.07.2023- Shell & Turcas Petrol A.Ş. SHTRP Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSHTR72413 200.000.000 14.07.2023 18.07.2024 18.07.2023- Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. CONSE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCONSE2313 65.000.000 14.07.2023 20.10.2023 18.07.2023- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH42413 150.000.000 14.07.2023 09.04.2024 18.07.2023- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK72424 250.000.000 14.07.2023 31.07.2024 18.07.2023- Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. SELEC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSLEC12412 1.050.000.000 14.07.2023 12.01.2024 18.07.2023- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFBE2321 750.000.000 14.07.2023 13.10.2023 18.07.2023- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS12417 500.000.000 14.07.2023 09.01.2024 18.07.2023İlgili Şirketler [DYBNK, EMIRV, QYHOL, HALKB, AKDFA, SMRVA, OYYAT, SHTRP, CONSE, GARFL, EMVAR, SELEC, VAKBN, YATVK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172260BIST