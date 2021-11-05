***COSMO* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.11.2021 09:36
***COSMO******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD, COSMO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975040
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
0
En Düşük
0
18:059,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0562
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0329
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
18:05562,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,66
|Açılış
|: 562,29
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|GEREL
|6,04
|52.395.238
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7318
|9,7391
|% 0,58
|
|Euro
|11,2508
|11,2591
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,0958
|13,1615
|% 0,33
|
|Frank
|10,6231
|10,6871
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5873
|2,6003
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,11
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,73
|80,73
|0,19
|