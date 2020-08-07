***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.08.2020 14:17
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866627
BIST
16:151.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:157,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:158,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0803
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:15476,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,78
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.505.821
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.586.836
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.800.421
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|ASELS
|15,76
|1.293.684.431
|% 3,21
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GUSGR
|5,12
|770.872.989
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|KRDMD
|2,53
|526.786.637
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|200.902.416
|% -0,96
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4036
|9,4507
|% -0,68
|
|Frank
|7,8618
|7,9092
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9160
|1,9256
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|-12,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,00
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,60
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,32
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,18
|