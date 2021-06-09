***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Transferler-52.426 2.703.679 -2.651.253Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-882 243.204 242.322 141.864 384.186Dönem Karı (Zararı)41 243.204 243.204 142.394 385.598Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-882 -882 -530 -1.412Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 536.691 -149.817 199.928 7.252.470 243.204 3.649.178 7.563.616 11.212.794Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116Transferler335.609 -335.609Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.875 135.970 159.845 98.913 258.758Dönem Karı (Zararı)41 135.970 135.970 83.960 219.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.875 23.875 14.953 38.828Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -142.597 199.928 8.124.770 135.970 3.884.773 7.710.101 11.594.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-901.614 -55.172Dönem Karı (Zararı)219.930 385.598Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 219.930 385.598Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler162.890 142.659Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 130.846 164.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler95.368 -24.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 189.967 13.477Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -94.599 -38.174Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.476 2.763Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman acaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -312.759 928.557İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-666.219 -235.433İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgil 419.235 11.326İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 419.235 11.326Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 29.795 -46.134Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -344.038 -1.293.859İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.918 -135.826İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-367.956 -1.158.033Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 3.036 -3.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.429 -999Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 46.429 -999Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-798.839 -40.408Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -102.775 -14.764YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.944 -5.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.944 -5.585Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -14.944 -2.235Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.350Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.220 -99.801Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları50.220 -99.801Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları50.220 -99.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-866.338 -160.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-866.338 -160.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.518.306 3.519.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 651.968 3.359.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 651.968 1.518.306Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar2.642.273 2.185.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.642.273 2.185.881Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar2.302.332 1.636.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.302.332 1.636.113Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 12.405.060 12.405.060Peşin Ödenmiş Giderler702.793 171.697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 702.793 171.697Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 102.775 355.760Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM18.807.201 18.272.817TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.807.201 18.272.817DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar3.240 940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.240 940Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar5.439.208 5.489.663Taşıtlar14 5.439.208 5.489.663Kullanım Hakkı Varlıkları14 527.064 565.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar110.754 137.379Diğer Haklar17 110.754 137.379Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı40 518.294 465.454Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR6.598.560 6.659.322TOPLAM VARLIKLAR25.405.761 24.932.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar474.341 407.127İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar474.341 407.127Banka Kredileri47 474.341 407.127İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar1.479.656 1.116.766İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.479.656 1.116.766Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 393.822 364.027Diğer Borçlar317.128 252.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar58.141 34.223İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 258.987 218.198Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.927 23.891İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 26.927 23.891Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 102.775 511.521Kısa Vadeli Karşılıklar295.724 343.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 125.534 79.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 170.190 264.789Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM3.090.373 3.019.647TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.090.373 3.019.647UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar320.149 337.143İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar320.149 337.143Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar47 320.149 337.143Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7.635.744 7.635.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600 600Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.679.411 1.537.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.679.411 1.537.978Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.085.210 1.065.511Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.720.514 10.576.376TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.810.887 13.596.023ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.884.773 3.724.928Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-142.597 -166.472Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-142.597 -166.472Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -142.597 -166.472Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 8.124.770 7.789.161Net Dönem Karı veya Zararı30 135.970 335.609Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 7.710.101 7.611.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.594.874 11.336.116TOPLAM KAYNAKLAR25.405.761 24.932.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 4.863.855 4.836.128Satışların Maliyeti31 -4.281.516 -4.054.246TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)582.339 781.882Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)582.339 781.882Genel Yönetim Giderleri33 -491.142 -316.270Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 139.060 71.147Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -48.694 -79.636ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)181.563 457.123Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 76.174 5.830FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)257.737 462.953Finansman Gelirleri37 52.360 88.503Finansman Giderleri34 -30.240 -36.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)279.857 515.154Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.927 -129.556Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -102.775 -129.916Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 42.848 360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)219.930 385.598DÖNEM KARI (ZARARI)219.930 385.598Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 83.960 142.394Ana Ortaklık Payları41 135.970 243.204Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.828 -1.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 48.535 -1.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.707 353Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 -9.707 353Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.828 -1.412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.758 384.186Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar98.913 141.864Ana Ortaklık Payları159.845 242.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941569BIST