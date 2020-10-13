***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.10.2020 16:44
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi GENEL KURUL KAR PAYI DAĞITIM KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.10.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 0 0
B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 0 0
Ek Açıklamalar
şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması Kkararı Genel Kurulda oy çokluğu ile kabuledilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 COSMOS KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881204
BIST