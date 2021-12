***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoALİ ALTINIŞIK Y.KURULU ÜYESİ 5305582848 aaltinisik@enerjiofisi.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 600 TRY İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 6494094 TRY 99,99 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviONUR BURUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil MUHASEBECİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilALİ ALTINIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ 15.47 A Grubu İmtiyazlı/B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİÖZCAN CAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DENETİMDEN SOR.KOM.BAŞKANI/KURUMSAL YÖN.KOM.BAŞKANINÜKHET TAŞDELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.10.2020 İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Hayır DENETİNDEN SOR.KOM.ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOM.ÜYESİMURAT VAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.12.2021 İcrada Görevli Değil B Grubu Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 16.55 A Grubu imtiyazlı/ B Grubu hamiline Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ALTINIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981738BIST