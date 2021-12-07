***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2021 21:11
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALİ ALTINIŞIK Y.KURULU ÜYESİ 5305582848 aaltinisik@enerjiofisi.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 600 TRY İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 6494094 TRY 99,99 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ONUR BURUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil MUHASEBECİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
ALİ ALTINIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ 15.47 A Grubu İmtiyazlı/B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ÖZCAN CAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DENETİMDEN SOR.KOM.BAŞKANI/KURUMSAL YÖN.KOM.BAŞKANI
NÜKHET TAŞDELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.10.2020 İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Hayır DENETİNDEN SOR.KOM.ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOM.ÜYESİ
MURAT VAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.12.2021 İcrada Görevli Değil B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
MEHMET AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 16.55 A Grubu imtiyazlı/ B Grubu hamiline Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ALTINIŞIK Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981738
BIST