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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2022 15:50
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NÜKHET TAŞDELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.10.2020 İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Hayır DENETİNDEN SOR.KOM.ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOM.ÜYESİ
BURAK YERKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.06.2022 İcrada Görevli Değil YOK AVUKAT Evet B GRUBU Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖMER ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.08.2022 İcrada Görevli - Yönetici Evet 32.04 A Grubu İmtiyazlı/B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 08.08.2022 İcrada Görevli - Avukat Evet 8.01 B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 05.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CAFER MEMDUHOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ÜNSALAN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici - Yönetici
ÖZGÜR KAYA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Cosmos Mühendislik A.Ş. Her türlü mekanik, elektrik ve inşaat projeleri çizmek veya çizdirmek, bu konu ile ilgili açılmış olan ihalelere iştirak etmek. Her türlü inşaat taahhüt işleri konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak 10000000 6000000 TRY 60 Bağlı Ortaklık
Harvey Burger Gıda A.Ş. Hamburger ve hamburger yan ürünleri ile malzemelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapıldığı dükkanlar açmak, açtırmak, devir almak, devretmek, işletmek, işlettirmek ve franchising vermek 10000000 3300000 TRY 33 İştirak
Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş. Şirket, hastane odası, ameliyathane, laboratuvar, temiz oda, iklimlendirme sistemleri kurulumu yapmakta, metro, stadyum, hastane gibi yerlerde izleme ve kontrol odaları kurmakta, kurulan sistemlerin bakım ve onarımını yapmaktadır. 5000000 2550000 TRY 51 Bağlı Ortak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067442


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CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
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Tam 6.790 6.861 -70,00  
Yarım 3.309 3.354 -34,00  
Çeyrek 1.657 1.677 -17,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,17 -0,51  
Gümüş Gr. 12,01 12,02 -0,33  
B. Petrol 98,33 98,33 3,91  
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