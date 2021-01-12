***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.01.2021 09:12
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901429
BIST
10:311.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,62
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.549
10:317,4496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:319,0658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:31444,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 444,57
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:30
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.215.096
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,67
|7.949.162
|% -6,62
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|SISE
|7,46
|413.896.057
|% 2,19
|
|GARAN
|10,64
|317.294.608
|% 1,33
|
|KARSN
|3,87
|266.157.556
|% 4,59
|
|KOZAL
|122,30
|244.317.726
|% 1,83
|
|FENER
|42,00
|208.784.387
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,65
|130.383.799
|% 1,23
|
|KARSN
|3,87
|266.157.556
|% 4,59
|
|TSKB
|1,83
|120.911.987
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,37
|75.817.917
|% 0,74
|
|SISE
|7,46
|413.896.057
|% 2,19
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4402
|7,4456
|% -0,52
|
|Euro
|9,0552
|9,0633
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,0470
|10,0974
|% -0,43
|
|Frank
|8,3153
|8,3654
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -0,71
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|14,89
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,06
|56,06
|0,40
|
Seans Raporu
10:30
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-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 77 artarak (% 0.82 ) 1, 693
-
10:45XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 4, 863.00 milyon TL de
-
10:40XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 4, 381.00 milyon TL de
-
10:40BTCIM
Yüzde 6.89 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 512 adet işlem
-
10:39TACTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 772 adet işlem