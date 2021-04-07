***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2021 09:12
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924091
BIST
10:501.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,30
|Açılış
|: 1.421
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|Önceki Kapanış
|: 1.421
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En Düşük
1.406
10:508,1838
En Yüksek
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|: 0,68%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,1173
10:509,7314
En Yüksek
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|: 456,03
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458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MTRKS
|33,88
|57.969
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.394.449
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.299.847
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.931.206
|% 9,96
|
|KLMSN
|25,42
|3.229.814
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.064.270
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,50
|315.550.501
|% 4,40
|
|KRDMD
|7,44
|235.692.442
|% 1,09
|
|GARAN
|6,75
|224.685.562
|% -0,59
|
|JANTS
|866,30
|199.342.248
|% -2,51
|
|THYAO
|12,85
|156.529.825
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,92
|95.600.145
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|58.887.441
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|85.147.324
|% -0,92
|
|ODAS
|3,72
|135.320.910
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,50
|315.550.501
|% 4,40
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1733
|8,1787
|% 0,62
|
|Euro
|9,7139
|9,7224
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,2602
|11,3167
|% 0,42
|
|Frank
|8,7703
|8,8231
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1760
|2,1869
|% 0,63
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,33
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,06
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