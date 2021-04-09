***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2021 09:24
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925970
BIST
10:381.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.414
En Düşük
1.408
10:388,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1726
En Düşük
8,1219
10:389,7045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0122
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7257
En Düşük
9,6700
10:38457,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,32
|Açılış
|: 458,10
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TUREX
|14,52
|135.210
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|37.527.431
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|252.273
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|73.335.758
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|15.164.599
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,97
|3.672.733
|% -8,27
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,93
|314.853.075
|% 7,47
|
|ITTFH
|2,86
|154.787.543
|% 8,33
|
|JANTS
|890,20
|136.376.390
|% 4,73
|
|EREGL
|15,94
|135.772.170
|% 0,63
|
|GSRAY
|3,90
|121.682.147
|% 4,84
|
|ITTFH
|2,86
|154.787.543
|% 8,33
|
|TSKB
|1,40
|54.204.780
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,92
|61.524.903
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,90
|121.682.147
|% 4,84
|
|DOHOL
|3,29
|101.640.951
|% -2,08
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1526
|8,1596
|% 0,33
|
|Euro
|9,6941
|9,7045
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,1434
|11,1993
|% 0,02
|
|Frank
|8,7867
|8,8396
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1707
|2,1816
|% 0,37
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-10,78
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|-0,31
|