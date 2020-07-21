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***CRDFA* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

21.07.2020 17:24
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, CRDFA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ABDULLAH YILDIRIM 2.200,000
BERA 2 BERA HOLDING A.S. E CUMALI ÇEVIK 4.760,000
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E ETHEM AKYEL 5.520,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E FATMA ATICI 240,000
BERA 5 BERA HOLDING A.S. E HALIL AYDIN 640,000
BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HALIT ALACAHAN 12.560,000
BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HASAN AKARGÖL 10.080,000
BERA 8 BERA HOLDING A.S. E MEHMET CAN ÇELIK 480,000
BERA 9 BERA HOLDING A.S. E MEHMET KARACA 5.600,000
BERA 10 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA ALABAS 2.080,000
BERA 11 BERA HOLDING A.S. E SELAMI BALCI 5.120,000
BERA 12 BERA HOLDING A.S. E SERCAN KOCABEY 2.432,000
BERA 13



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QNBFL 92,40 17.279.630 % 10,00  
MRGYO 2,31 17.743.439 % 10,00  
MAALT 130,90 23.774.004 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.109.782 % 10,00  
YONGA 29,04 518.712 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6793 8,7228 % 0,28  
Frank 7,2646 7,3083 % -0,12  
Riyal 1,8192 1,8283 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 21,48  
Altın Gr. 405 405 4,13  
Cumhuriyet 2.628 2.650 26,50  
Tam 2.707 2.719 27,20  
Yarım 1.314 1.330 13,30  
Çeyrek 659 666 6,60  
Gümüş.Ons 21,09 21,12 1,18  
Gümüş Gr. 4,64 4,65 0,26  
B. Petrol 44,80 44,80 1,52  
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