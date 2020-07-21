***CRDFA* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***CRDFA******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, CRDFASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ABDULLAH YILDIRIM 2.200,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E CUMALI ÇEVIK 4.760,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E ETHEM AKYEL 5.520,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E FATMA ATICI 240,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E HALIL AYDIN 640,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HALIT ALACAHAN 12.560,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HASAN AKARGÖL 10.080,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E MEHMET CAN ÇELIK 480,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E MEHMET KARACA 5.600,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA ALABAS 2.080,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E SELAMI BALCI 5.120,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E SERCAN KOCABEY 2.432,000BERA 13