***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.02.2020 15:43
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/04/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Creditwest Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTPFCK2016
Nominal Değer (TL)
19.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/02/2020
Vadesi (Gün)
273
İtfa Tarihi
16/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819488
BIST
15:30121.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 934,64
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:306,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,0460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:306,5556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:30307,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,61
|Açılış
|: 307,48
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,19
|66.828.485
|% 18,79
|
|TSPOR
|5,38
|222.695.123
|% 15,45
|
|GSRAY
|3,31
|740.880.120
|% 14,93
|
|GUBRF
|17,67
|221.599.417
|% 13,20
|
|EDIP
|2,49
|43.960.031
|% 10,18
|
|ARDYZ
|16,18
|30.759.788
|% -10,11
|
|ERBOS
|24,90
|15.466.761
|% -9,39
|
|HUBVC
|39,64
|48.788.762
|% -8,20
|
|QNBFB
|48,54
|1.456.210
|% -8,16
|
|ARSAN
|4,95
|8.639.693
|% -6,78
|
|ASELS
|29,24
|1.635.883.849
|% 0,55
|
|THYAO
|15,25
|1.393.681.462
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,31
|740.880.120
|% 14,93
|
|ODAS
|2,26
|573.145.920
|% 5,12
|
|TUPRS
|112,40
|396.271.238
|% 2,18
|
|ODAS
|2,26
|573.145.920
|% 5,12
|
|GSRAY
|3,31
|740.880.120
|% 14,93
|
|BJKAS
|2,94
|287.229.182
|% 2,08
|
|KARSN
|1,93
|188.115.470
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|270.412.927
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8464
|7,8858
|% -0,38
|
|Frank
|6,1345
|6,1715
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6075
|1,6156
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,30
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|-4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|-2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|