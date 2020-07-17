***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.07.2020 11:06
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Creditwest Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTPFCE2022
Nominal Değer (TL)
12.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/07/2020
Vadesi (Gün)
102
İtfa Tarihi
27/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860201
BIST
14:05118.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 133,69
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
14:056,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
14:057,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
14:05398,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,80
|Açılış
|: 398,13
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,31
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|20.537.056
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.237.001
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.078.955
|% 9,99
|
|BFREN
|551,40
|6.219.734
|% 9,99
|
|AVHOL
|1,60
|522.283
|% -4,76
|
|PSDTC
|12,41
|10.362.535
|% -4,10
|
|PSDTC
|12,41
|10.362.535
|% -4,10
|
|PSDTC
|12,41
|10.362.535
|% -4,10
|
|PSDTC
|12,41
|10.362.535
|% -4,10
|
|SASA
|14,13
|1.061.203.360
|% 7,70
|
|GARAN
|7,99
|619.207.177
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,31
|582.479.326
|% 1,32
|
|GUSGR
|4,76
|438.366.101
|% 5,31
|
|IPEKE
|14,99
|372.597.287
|% 6,92
|
|EKGYO
|2,31
|582.479.326
|% 1,32
|
|GUSGR
|4,76
|438.366.101
|% 5,31
|
|TSKB
|1,27
|115.432.757
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,73
|134.955.013
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,83
|142.889.121
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5860
|8,6290
|% 0,02
|
|Frank
|7,2606
|7,3043
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8240
|1,8331
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,72
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.606
|7,20
|
|Tam
|2.663
|2.674
|7,40
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|3,70
|
|Çeyrek
|648
|655
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,33
|