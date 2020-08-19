***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.08.2020 19:35
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Creditwest Factoring A.Ş. (CRDFA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle CRDFA payında 20/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
CRDFA payında tedbirin uygulanacağı son tarih 19/11/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870144
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2966
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0765
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6733
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,1317
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05461,57
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -12,83
|Açılış
|: 461,57
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.677.548
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.532.778
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|359.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|603.087
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2905
|7,2966
|% -1,04
|
|Euro
|8,6654
|8,6733
|% -1,50
|
|Sterlin
|9,5701
|9,6181
|% -1,62
|
|Frank
|7,9600
|8,0080
|% -1,99
|
|Riyal
|1,9385
|1,9482
|% -1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-31,15
|
|Altın Gr.
|461
|462
|-12,83
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 742, 594 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, YKBNK, MGROS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 66 artarak (% 2.65 ) 1, 032
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, MZHLD, ARTI, TKURU, EPLAS
-
17:57
AGYO, PETKM, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında