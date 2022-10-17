***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.10.2022 16:47
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
18.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
CREDITWEST FAKTORING CRDFA 25,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072521
BIST
17:053.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,10%
|| 221,24
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.849
En Düşük
3.641
17:0518,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:0518,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1310
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
17:05994,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,40
|Açılış
|: 994,37
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ERCB
|52,60
|86.878.117
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|201.541.989
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.477.208.571
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.330.180
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.167.627
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,69
|54.686.909
|% -6,39
|
|MEGAP
|4,69
|54.686.909
|% -6,39
|
|ESCOM
|25,90
|34.942.618
|% -5,13
|
|THYAO
|97,90
|7.917.826.878
|% 8,78
|
|PETKM
|14,33
|4.462.244.124
|% -1,78
|
|EKGYO
|4,45
|3.698.329.088
|% 5,45
|
|ASELS
|32,74
|3.582.211.928
|% 5,14
|
|SISE
|31,20
|3.370.909.684
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,45
|3.698.329.088
|% 5,45
|
|ISCTR
|9,39
|2.870.249.696
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|569.365.926
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.877.717.241
|% 9,97
|
|PETKM
|14,33
|4.462.244.124
|% -1,78
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5757
|18,5848
|% 0,09
|
|Euro
|18,1915
|18,2034
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,0099
|21,1152
|% 1,52
|
|Frank
|18,5360
|18,6476
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9275
|4,9522
|% 0,01
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|19,26
|
|Altın Gr.
|995
|995
|12,80
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|65,00
|
|Tam
|6.709
|6.771
|-19,00
|
|Yarım
|3.269
|3.310
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,24
|0,31
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|1,02
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 250, 079, 446 adet işlem
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 261, 51 artarak (% 6.62 ) 4, 214
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17:15XU100
Endeks 3, 844 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 97 üstünde . İşlem hacmi 81, 728.00 milyon TL de
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17:15AZTEK
Yüzde 10.00 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 136, 546 adet işlem
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17:13IEYHO
Yüzde 9.73 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 842, 045 adet işlem