***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 12:18
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818767
BIST
16:09120.763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 714,69
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.808
En Düşük
119.472
16:096,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:096,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:09306,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,76
|Açılış
|: 306,41
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.736.517
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,64
|690.898.791
|% 17,47
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|ARDYZ
|15,11
|155.295.955
|% 14,73
|
|MERKO
|1,48
|52.495.014
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,20
|1.531.448
|% -8,42
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,13
|1.917.614.370
|% 2,09
|
|ASELS
|28,48
|1.246.634.227
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,64
|690.898.791
|% 17,47
|
|TUPRS
|112,70
|554.893.245
|% -2,00
|
|SASA
|10,49
|514.039.906
|% 9,84
|
|ISGYO
|2,02
|324.609.184
|% 5,76
|
|TSPOR
|4,64
|690.898.791
|% 17,47
|
|GSRAY
|2,41
|312.438.926
|% 3,88
|
|THYAO
|15,13
|1.917.614.370
|% 2,09
|
|ISFIN
|4,33
|495.631.545
|% 3,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8685
|7,9080
|% 0,73
|
|Frank
|6,1640
|6,2011
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6101
|1,6181
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|5,08
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,83
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,69
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,32
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