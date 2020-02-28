***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:39
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822616
BIST
11:49105.191
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -5.226,96
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:496,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:496,8952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0735
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8952
En Düşük
6,8179
11:49327,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,28
|Açılış
|: 327,50
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,28
|8.932.546
|% 13,60
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,78
|13.091.875
|% 11,83
|
|AKSEN
|3,74
|4.132.974
|% 6,55
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,37
|786.705
|% -12,24
|
|THYAO
|11,56
|475.986.940
|% -4,86
|
|ASELS
|26,88
|308.849.729
|% -3,93
|
|GARAN
|9,52
|119.319.792
|% -6,58
|
|PETKM
|3,61
|94.081.561
|% -3,48
|
|YKBNK
|2,30
|91.397.023
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,23
|83.484.289
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,35
|84.369.051
|% -8,16
|
|THYAO
|11,56
|475.986.940
|% -4,86
|
|ODAS
|1,94
|77.015.427
|% -4,90
|
|CEMAS
|1,14
|44.902.070
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0086
|8,0487
|% 0,48
|
|Frank
|6,4439
|6,4827
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6585
|1,6668
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|0,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-4,50
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,17
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|-1,22
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