***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:34
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822746
BIST
15:59106.366
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -4.052,83
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:596,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,2190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:596,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,8290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:59324,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,79
|Açılış
|: 324,43
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,90
|15.063.617
|% 16,28
|
|OYAYO
|3,86
|36.316.666
|% 14,20
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,43
|1.369.203
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,89
|1.370.557.198
|% -2,14
|
|ASELS
|27,90
|915.721.490
|% -0,29
|
|GARAN
|9,61
|439.561.816
|% -5,69
|
|AKBNK
|6,75
|248.253.924
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,34
|231.972.747
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|174.895.275
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|151.048.000
|% -4,65
|
|THYAO
|11,89
|1.370.557.198
|% -2,14
|
|ODAS
|1,98
|226.195.241
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,34
|231.972.747
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9891
|8,0292
|% 0,23
|
|Frank
|6,4150
|6,4537
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6540
|1,6623
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-14,86
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-27,00
|
|Tam
|2.138
|2.191
|-27,44
|
|Yarım
|1.033
|1.060
|-13,27
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,64
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-1,09
|