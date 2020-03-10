***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 10:18
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825946
BIST
10:12106.022
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 2.497,78
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.989
10:126,1289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0179
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1266
10:126,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0632
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:12328,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -3,40
|Açılış
|: 328,42
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,51
|6.358.645
|% 10,81
|
|CRFSA
|6,35
|1.287.178
|% 8,73
|
|CUSAN
|3,06
|756.268
|% 8,51
|
|ORMA
|4,51
|902
|% 7,64
|
|MZHLD
|15,00
|465
|% 7,53
|
|OYAYO
|5,62
|239.434
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|TBORG
|14,01
|2.788
|% -2,71
|
|THYAO
|10,77
|72.859.478
|% 3,76
|
|ASELS
|28,44
|68.034.871
|% 2,45
|
|GARAN
|9,42
|52.407.964
|% 2,61
|
|YKBNK
|2,34
|26.700.499
|% 2,18
|
|EREGL
|8,92
|26.546.699
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,42
|19.022.543
|% 5,19
|
|KARSN
|1,71
|20.251.475
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,34
|26.700.499
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,31
|13.552.351
|% 3,97
|
|ODAS
|1,92
|18.142.223
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9761
|8,0161
|% -0,74
|
|Frank
|6,5444
|6,5839
|% -1,01
|
|Riyal
|1,6307
|1,6389
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|