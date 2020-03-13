***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:22
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828252
BIST
12:3694.853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.213,90
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:366,2735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0438
|Açılış
|: 6,2770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2575
12:367,0064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0665
|Açılış
|: 7,0110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9995
12:36319,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,38
|Açılış
|: 320,02
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,35
|2.665.948
|% 8,63
|
|KUYAS
|1,05
|3.893.560
|% 8,25
|
|AKGRT
|5,05
|3.266.847
|% -15,55
|
|ECZYT
|9,81
|21.694.900
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,76
|497.705.930
|% 1,64
|
|THYAO
|8,77
|435.408.869
|% 3,42
|
|GARAN
|9,11
|257.934.767
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,21
|177.074.669
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|143.920.957
|% 1,50
|
|IHLGM
|0,88
|79.467.362
|% -2,22
|
|ODAS
|1,30
|117.267.186
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,21
|177.074.669
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|143.920.957
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|74.311.383
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8861
|7,9257
|% -0,31
|
|Frank
|6,6228
|6,6627
|% -0,60
|
|Riyal
|1,6674
|1,6758
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,77
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,52
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,26
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,78
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,60
|34,60
|1,38
|