***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:55
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829199
BIST
12:1890.053
En Yüksek
|Değişim
|: -5,81%
|| -5.552,64
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:186,3774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3783
En Düşük
6,2780
12:187,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1157
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:18314,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,44
|Açılış
|: 314,82
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|7.761.151
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|37.561.564
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|1.998.627
|% -10,00
|
|MAVI
|37,80
|1.984.593
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.738
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ASELS
|23,62
|286.329.958
|% -7,23
|
|THYAO
|8,54
|236.980.031
|% -6,56
|
|GARAN
|8,38
|220.032.213
|% -6,99
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|YKBNK
|2,09
|76.694.934
|% -5,43
|
|IHLGM
|0,89
|44.704.582
|% -6,32
|
|ODAS
|1,28
|62.635.582
|% -7,25
|
|EKGYO
|1,15
|45.095.437
|% -4,17
|
|KRDMD
|1,94
|72.540.680
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,09
|76.694.934
|% -5,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8444
|7,8838
|% 1,25
|
|Frank
|6,7574
|6,7981
|% 1,98
|
|Riyal
|1,6929
|1,7014
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|-3,51
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.092
|2.145
|21,92
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,61
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,88
|-1,86
|
|Gümüş Gr.
|2,78
|2,79
|-0,21
|
|B. Petrol
|31,49
|31,49
|-2,36
|